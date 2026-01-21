Lokale PVV'ers 'geselecteerd op loyaliteit' en vertrekken dus niet zomaar

Wat doen de lokale PVV-afdelingen nadat dinsdag zeven Tweede Kamerleden Geert Wilders de rug toekeerden? Op het eerste gezicht lijken verdere scheuringen in de uiterst-rechtse beweging van Wilders aannemelijk. Volgens universitair docent Bestuurskunde Julien van Ostaaijen is lastig te voorspellen wat er de komende tijd in gemeentelijke en provinciale PVV-fracties gaat gebeuren. Ondertussen haasten Brabantse PVV-afdelingen zich om Wilders van hun loyaliteit te verzekeren.

"De fractie van de PVV Noord-Brabant staat onvoorwaardelijk achter de PVV en Geert Wilders!", schrijft Alexander van Hattem, de fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Bosch en Provinciale Staten en tevens PVV-voorman in de Eerste Kamer, op X. Van Hattem, die begin deze eeuw actief was bij de LPF en wiens loopbaan bij de PVV begon met een stage in de Tweede Kamer, wil verder niet reageren op de gebeurtenissen. Uit Rucphen, de enige andere plek in Brabant waar de PVV zetels in de gemeenteraad heeft, komt hetzelfde geluid. "PVV Rucphen blijft onvoorwaardelijk achter de PVV & Geert Wilders staan!", staat op de Facebookpagina van de lokale afdeling.

'Onvoorwaardelijk' is de loyaliteit dus. Het woord komt terug in veel van de berichten van lokale en regionale PVV'ers.

Alexander van Hattem blijft loyaal aan Wilders (bron: X)