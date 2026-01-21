Gesmolten sneeuw legt vervelende verrassing bloot: veld kapot door vuurwerk

Een onaangename verrassing voor voetbalclub UDI’19 uit Uden. Toen de sneeuw gesmolten was, bleek dat vuurwerkvandalen hadden huisgehouden op een kunstgrasveld. Dat zorgt voor een behoorlijke kostenpost: vijftienduizend euro.

Het eerste elftal van UDI’19 speelde vorige week de eerste oefenwedstrijd van 2026. De sneeuw was verdwenen en vrijwilliger Willy Verwegen gaf in de middag het sein dat er gevoetbald kon worden. Alleen had hij toen nog niet gezien hoeveel schade er aan het veld was aangericht. In de avond kreeg hij een telefoontje. “Het veld lag vol vuurwerkafval en er waren hele lappen kunstgras kapot. Ik was razend. Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik geen scheidsrechter kon ontvangen, omdat ik hier op mijn knieën zat om het veld een beetje bespeelbaar te maken.”

Flesjes met benzine

Willy vermoedt dat de daders flesjes gevuld met benzine hebben aangestoken. Dat zorgde voor meerdere brandplekken op het veld. “Er staken kleine stukjes vlijmscherp plastic boven het gras uit. Moet je nagaan als een speler daar een sliding maakt. Dan is die klaar met voetballen.”

Het vuurwerk zorgde voor zeker 15.000 euro aan schade. Vijftien vierkante meter aan kunstgras moest worden vervangen (foto: UDI'19).

De velden zijn eigendom van de gemeente Maashorst. Die had kort daarvoor de vuurwerkschade na de jaarwisseling opgemaakt. “We zaten op twaalfduizend euro. Tot Willy belde. We denken dat de schade bij UDI’19 uitkomt op vijftienduizend euro. Dat is dus een verdubbeling”, zegt Rik van de Burgt van de gemeente. Inmiddels is het veld weer bespeelbaar. “Kunstgras is duur. Een gespecialiseerd bedrijf is dinsdag bezig geweest om alles te repareren. De grasmat is twee jaar oud en moet nog zeker tien jaar mee.” Om kleurverschillen te voorkomen zijn stukken kunstgras naast het doel weggesneden en op het veld gelegd. Naast het doel is vervolgens nieuw kunstgras aangebracht. Zak vol met vuurwerkresten

Verschillende vrijwilligers raapten het vuurwerkafval dat op het gras lag bij elkaar. “Ik verschoot ervan hoeveel resten er lagen. De zak met afval woog zeker twee à drie kilo. In totaal was zo’n vijftien vierkante meter kunstgras beschadigd”, concludeert Willy.