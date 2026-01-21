Navigatie overslaan

Twee mannen gewond bij steekpartij in Lieshout, één gewond aan hoofd

Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 17:15
Bij de steekpartij zijn twee mensen gewond geraakt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Bij een steekpartij op de Crommenacker in Lieshout zijn woensdagmiddag twee mannen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers liep een hoofdwond op en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij buurtbewoners zat de schrik erg goed in toen zij bloed zagen liggen op hun oprit.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Voorafgaand aan de steekpartij zou er zijn gevochten tussen een groep mannen en twee anderen personen. Wat de reden is dat zij met elkaar op de vuist zijn gegaan, is niet duidelijk.

In achterbak geduwd
Volgens een buurtbewoner die alles zag gebeuren zou er geprobeerd zijn om een van de mannen in een achterbak van een auto mee te nemen. De man kon ontsnappen en wist te voorkomen dat hij werd meegenomen. 

Dichtbij speeltuin
De vechtpartij gebeurde aan de rand van het dorp, dichtbij een speeltuin waar op dat moment kinderen speelden. Zij zijn geschrokken en naar huis gerend.

De andere gewonde is door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Een groep mannen zou met twee anderen mensen op de vuist zijn gegaan (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
