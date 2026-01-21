Twee mannen gewond bij steekpartij in Lieshout, één gewond aan hoofd

Bij een steekpartij op de Crommenacker in Lieshout zijn woensdagmiddag twee mannen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers liep een hoofdwond op en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij buurtbewoners zat de schrik erg goed in toen zij bloed zagen liggen op hun oprit.

Voorafgaand aan de steekpartij zou er zijn gevochten tussen een groep mannen en twee anderen personen. Wat de reden is dat zij met elkaar op de vuist zijn gegaan, is niet duidelijk.

In achterbak geduwd

Volgens een buurtbewoner die alles zag gebeuren zou er geprobeerd zijn om een van de mannen in een achterbak van een auto mee te nemen. De man kon ontsnappen en wist te voorkomen dat hij werd meegenomen.

Dichtbij speeltuin

De vechtpartij gebeurde aan de rand van het dorp, dichtbij een speeltuin waar op dat moment kinderen speelden. Zij zijn geschrokken en naar huis gerend.

De andere gewonde is door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.