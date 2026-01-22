Brabantse woningprijzen breken record: meeste gemeenten boven half miljoen
De krappe woningmarkt en peperdure huizen blijven een nachtmerrie voor starters en het lijkt alleen maar erger te worden. In het vierde kwartaal van 2025 steeg de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Nederland voor het eerst boven een half miljoen euro. In Brabant ligt het merendeel van de gemeenten daar zelfs boven, maar volgens René Loman van de NVM moet je deze cijfers met een korreltje zout nemen.
Het landelijke gemiddelde was 502.000 euro, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dit betekent dat woningen in het vierde kwartaal van 2025 voor gemiddeld dit bedrag werden verkocht. Het gaat om de prijzen waarvoor de woningen uiteindelijk zijn verkocht en niet om de vraagprijzen. Eind 2024 lag het gemiddelde verkoopbedrag nog op 485.032 euro.
In Brabant zaten 38 van de 56 gemeenten boven het gemiddelde, 16 zaten eronder. Bij 2 gemeenten waren er te weinig woningen verkocht om een betrouwbaar gemiddelde te geven.
Regionale verschillen in Brabant
Binnen Brabant zijn duidelijke uitschieters zichtbaar. De hoogste gemiddelde verkoopprijzen zijn in Sint-Michielsgestel (740.900 euro), Hilvarenbeek (675.400) en Vught (675.200). In Roosendaal (414.000 euro), Tilburg (437.000) en Bergen op Zoom (455.700) liggen de prijzen het laagst.
“Brabant ligt gemiddeld duidelijk boven het landelijke niveau,” zegt Loman, “Maar dat zegt niet alles over de situatie in elke gemeente.”
De cijfers zeggen niet alles
Het gemiddelde is namelijk afhankelijk van het type woningen dat verkocht wordt en het aantal transacties per gemeente. In grote steden zoals Tilburg en Eindhoven waar honderden woningen worden verkocht, geeft het gemiddelde een stabiel beeld. In kleinere gemeenten kunnen één of twee duurdere of goedkopere woningen het gemiddelde flink beïnvloeden.
"In steden zie je veel verschillende woningtypes: appartementen, kleinere huizen en vrijstaande woningen. Daardoor ligt het gemiddelde soms lager, terwijl de prijs per vierkante meter juist hoog blijft", legt Loman uit.
Afgevlakte prijsstijging
De jaarlijkse stijging van de gemiddelde verkoopprijs vlakt langzaam af. Waar de prijzen in voorgaande jaren soms ruim twee keer zo snel stegen, ligt de toename in het vierde kwartaal van 2025 op 3,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024.
Extreme overbiedingen komen minder vaak voor, maar huizen blijven het komende jaar nog steeds hoog geprijsd.