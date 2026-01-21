Rudy (65) uit Grave vermist, politie zoekt met sonarboot

De politie heeft woensdagmiddag een sonarboot ingezet in de zoektocht naar de 65-jarige Rudy uit Grave. Hij liep maandagochtend vanuit de Dokter Kanterslaan richting de Maas en is sinds 08.30 uur vermist. De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze Rudy mogelijk hebben gezien.

De man is kaal en heeft een grijze ringbaard, een lichte huidskleur en een gezet postuur. Hij droeg een donkerblauwe gewatteerde jas, zwarte muts, donkergrijze broek en gele rugzak.

Volgens een woordvoerder van de politie vaart een sonarboot in het water van de Graafsche Raam.