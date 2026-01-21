Verkrachter gaat in hoger beroep en krijgt fors zwaardere straf
Een man die twee vrouwen heeft verkracht in Tilburg, is in hoger beroep veel zwaarder gestraft dan eerder. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem woensdag vijf jaar en zes maanden cel op. Dat is bijna het dubbele van zijn eerdere straf. De man, die zelf in beroep was gegaan, krijgt opnieuw tbs en dwangverpleging. De rechters spreken van ernstig seksueel geweld en achten de kans op herhaling groot.
De rechters spreken van ernstig seksueel geweld, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Uit verklaringen blijkt dat de vrouwen zich machteloos en doodsbang voelden en daar nog altijd last van hebben. De man gebruikte volgens het hof geweld en dwang tegen de vrouwen.
Het bewijs
Het hof baseert de veroordeling op de verklaringen van de twee slachtoffers, die volgens de rechters duidelijk, gedetailleerd en consistent zijn. Deze verklaringen worden ondersteund door ander bewijs, zoals letsel dat bij hun verhalen past en dna-sporen. Ook is vastgesteld dat hij op de bewuste momenten bij de vrouwen aanwezig was, bijvoorbeeld via getuigen en berichten.
Hij werd ook verdacht van een derde verkrachting, maar daarvoor was hij in 2020 al vrijgesproken. In hoger beroep bleef dat zo omdat er volgens het hof onvoldoende bewijs was.
Gevaar op herhaling
Deskundigen onderzochten de man in het Pieter Baan Centrum. Zij stelden vast dat hij een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en weinig tot geen inzicht toont in zijn eigen gedrag. Volgens de deskundigen is de kans groot dat hij opnieuw de fout in gaat als hij niet langdurig wordt behandeld.
Daarom besloot het gerechtshof dat hij een langere gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging nodig heeft, om zowel de veiligheid van anderen te beschermen als het risico op herhaling te verkleinen.
Schadevergoeding voor slachtoffers
Beide slachtoffers krijgen een schadevergoeding. Eén vrouw krijgt 10.000 euro smartengeld. De andere ruim 10.400 euro, onder meer voor medische kosten en immateriële schade.