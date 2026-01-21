Verkrachter gaat in hoger beroep en krijgt fors zwaardere straf

Een man die twee vrouwen heeft verkracht in Tilburg, is in hoger beroep veel zwaarder gestraft dan eerder. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem woensdag vijf jaar en zes maanden cel op. Dat is bijna het dubbele van zijn eerdere straf. De man, die zelf in beroep was gegaan, krijgt opnieuw tbs en dwangverpleging. De rechters spreken van ernstig seksueel geweld en achten de kans op herhaling groot.

De rechters spreken van ernstig seksueel geweld, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Uit verklaringen blijkt dat de vrouwen zich machteloos en doodsbang voelden en daar nog altijd last van hebben. De man gebruikte volgens het hof geweld en dwang tegen de vrouwen. Het bewijs

Het hof baseert de veroordeling op de verklaringen van de twee slachtoffers, die volgens de rechters duidelijk, gedetailleerd en consistent zijn. Deze verklaringen worden ondersteund door ander bewijs, zoals letsel dat bij hun verhalen past en dna-sporen. Ook is vastgesteld dat hij op de bewuste momenten bij de vrouwen aanwezig was, bijvoorbeeld via getuigen en berichten.