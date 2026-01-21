PSV-fans reizen 14 uur voor wedstrijd: 'Dat doen we voor de club'

De sfeer in Newcastle zit er goed in. PSV speelt daar woensdag een wedstrijd in de Champions League tegen Newcastle United. Meer dan 2500 fans zijn afgereisd naar de Engelse stad om PSV naar de volgende ronde van de Champions League te schreeuwen. Met de boot, auto, bus of het vliegtuig zijn de Eindhovense fans afgereisd naar Engeland. Sommigen deden er zelfs 14 uur over.

"We veroorzaken weinig problemen en spelen goede wedstrijden. Mensen uit het hele land komen samen voor het voetbal en feestje. Ze zeggen niet voor niks: Eindhoven de gekste", voegt Lars toe.

Op het supportersfeest voorafgaand aan de cruciale wedstrijd voor PSV gaat het er gezellig aan toe. In een volle kroeg werd er luid PSV-muziek gedraaid. "We worden heel goed ontvangen hier. Het is mooi om te zien dat we in Europa een bepaalde naam als supporters gemaakt hebben", zegt Lars.

Lange reis

Het uitvak in St. James' Park is volledig uitverkocht door 2500 PSV-fans. De fans hebben op verschillende manieren de reis naar Engeland gemaakt. "Wij zijn gisteren om negen uur 's avonds met de bus uit Eindhoven vertrokken en kwamen om elf uur 's ochtends aan", vertelt een van de fans. Een reis van 14 uur, maar daar heeft hij geen problemen mee: "Dat doen we voor de club. Alles voor PSV. Het is mijn vrouw en kinderen en dan PSV."

Ook veel fans hebben per boot de oversteek gemaakt. "Wij lagen in een minikamer heel dicht tegen elkaar aan. Als je dan ook nog de hele tijd een boot voelt schommelen, dan is dat geen topnacht. Maar dat mag de pret niet drukken", lacht een fan die op de wedstrijddag aangekomen is.

Gaat PSV naar de volgende ronde van de Champions League?

Het belooft een spannende wedstrijd te worden in Engeland. PSV moet minimaal een punt pakken om de volgende ronde van de Champions League vanavond al te kunnen halen. En die spanning voelen de fans ook: "Ik heb ooit de Europacup-finale van PSV gezien en het gevoel is vergelijkbaar." Een fan kan zijn zenuwen moeilijk in bedwang houden: "Ik ben al heel de dag zenuwachtig en hoe dichter we bij de wedstrijd komen, hoe erger het wordt. Eigenlijk is het bizar, maar het gevoel bij uitwedstrijden is iets apart."

Toch voorspellen de fans een goed resultaat voor PSV: "Ik heb al weken het gevoel dat het 1-2 wordt, dus ik zeg het gewoon weer. Ze gaan het doen." Slechts een enkeling gaat voor een gelijkspel, maar het vertrouwen is groot bij de aanwezige supporters in Newcastle, waar om negen uur vanavond wordt afgetrapt.