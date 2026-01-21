Kou en sneeuw op komst en Johan Verschuuren herdacht: dit gebeurde vandaag

Van de koning van de weerspreuken die wordt herdacht tot de nieuwe elektrische bussen van Arriva. Dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Na enkele aangename dagen met temperaturen rond de 8 graden slaat het weer vanaf het weekend om. Zaterdag daalt het kwik naar 3 graden en zondag wordt het nog maar 1 graad, met kans op sneeuw. De kou blijft daarna hardnekkig met temperaturen net boven nul en nachtvorst. Hier lees je het hele verhaal.

Vandaag is het vijf jaar geleden dat Johan Verschuuren, het weerorakel van Brabant, overleed. De iconische weerman was 30 jaar lang te horen op Omroep Brabant en stond bekend om zijn natuurlijke weersvoorspellingen en typerende weerspreuken. Zijn leerling Jean-Paul Korst herinnert zich hem als een fantastisch en sociaal mens. Lees hier het hele verhaal.

Een 28-jarige man uit Den Bosch is voor de rechter verschenen na een politieactie met een lokagent. De man reageerde op een advertentie van een nepminderjarige en deed voorstellen voor prostitutie. Justitie eist een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. De uitspraak volgt op 4 februari. Hier lees je het hele verhaal.

Arriva introduceert nieuwe elektrische bussen in Oost-Brabant vanaf december 2026. De opvallende futuristische voertuigen van merken Yutong en Irizar gaan vooral rijden in Tilburg en Den Bosch. In totaal komen er 170 nieuwe, zuinige bussen. Check het hier.

Eindhoven staat op de derde plek van Nederlandse steden met de meeste filestress. Automobilisten staan er gemiddeld 44% langer in de file dan zonder verkeer. Breda, Tilburg en Den Bosch volgen op respectievelijk plaats 9, 11 en 13. Hier lees je het hele verhaal.