Vrouw gewond na botsing met auto in Helmond, andere bestuurder rijdt door

Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een botsing in Helmond. Twee auto's reden tegen elkaar aan op de kruising van de Jan van Brabantlaan en Wesselmanlaan. De andere bestuurder reed na het ongeluk door, maar werd even later opgepakt.

Na het ongeluk werd de auto van de doorrijder gevonden en de bestuurder alsnog opgepakt.

De bestuurder van de auto die op het kruispunt achterbleef is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was wel nog aanspreekbaar.

De politie heef het kruispunt afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.