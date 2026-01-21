‘Werd na 200 jaar wel tijd’, Tilburg is blij met een vrouw als burgemeester

“Warm, openhartig en persoonlijk. Ik heb er vertrouwen in”, stelt Tilburger Jaap vlak na de installatie van burgemeester Fleur Gräper. Hij was een van de ‘gewone’ Tilburgers op de publieke tribune tijdens het officiële moment woensdagavond.

Pieter Soethout & Marielle Bijlmakers Geschreven door

Er waren namelijk niet alleen maar notabelen uitgenodigd. Alle wijkraden van Tilburg mochten zich presenteren in de hal van het gemeentehuis. De nieuwe burgemeester ging ze bijna allemaal langs om praatje te maken. Bijzonder, al vonden de meesten het ook wat kort. Aan al die kennismakingen hield Gräper niet alleen een tafel vol cadeaus over, maar ook een hoop uitnodigingen. De nieuwe burgemeester heeft de komende tijd in elke wijk wel wat te doen. In Jeruzalem mag ze komen wandelen en in ook in het Zuiderkwartier is ze meer dan welkom. “Bij ons komt ze als eerste langs, dat vind ik heel leuk”, vertelt Ans Vos, die daar al twintig jaar in de wijkraad zit. Na speeches van onder andere Commissaris van de Koning Ina Adema en vijf kinderen van de adviesraad hangt raadslid Henk van Tilborg de ambtsketen voor het eerst om bij de kersverse burgemeester.

“Ik ben vooral benieuwd of ze drop lust.”

Wie op zo’n avond ook zeker niet mag ontbreken, is Mirjam Antonise, beter bekend als de snoepdame. De Tilburgse zit iedere twee weken op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering met een grote emmer snoep. De raadsleden komen een voor een langs en zoeken kieskeurig hun favoriete lekkernij uit. “Ik ben vooral benieuwd of ze drop lust”, vraagt Mirjam zich hardop af over burgemeester Gräper. “Daar kom ik de komende tijd wel achter.” Mirjam heeft ook een serieuze boodschap voor de burgemeester. “De komende tijd moet ze goed naar mensen luisteren en de ambtenaren aan het werk zetten. Want ze hoeft het niet alleen te doen.” Ria en Huub Vennix hoeven niet van ver te komen. Ze wonen tegenover het Stadhuis en toen de uitnodiging op de mat viel om zich aan te melden, twijfelden ze niet. “Nu weten we wie ze is. Dan kunnen we ten minste een praatje maken als we haar tegenkomen bij de Albert Heijn”, lacht Ria. “En”, voegt Huub toe “het is een vrouw, dat is ook belangrijk.”

“Ik wens haar veel wijsheid toe.”