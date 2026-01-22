Bosz verrassend positief na nederlaag: 'Dit heeft ons vertrouwen gegeven'

Ondanks een 3-0 nederlaag tegen Newcastle United, blijft Peter Bosz positief na de wedstrijd: "Deze wedstrijd heeft ons heel veel vertrouwen gegeven." Ook Jerdy Schouten had het gevoel dat PSV 'niet slecht' was. Daarnaast geeft Bosz op de persconferentie na de wedstrijd direct een medische update over de opgelopen blessures bij Guus Til en Anass Salah-Eddine.

PSV creëerde amper kansen in de Champions League-wedstijd in Engeland. Toch vind Bosz dat zijn ploeg het goed gedaan heeft: "Wij hebben geen grote kansen gecreëerd, maar dat heeft Newcastle ook niet." Aanvoerder Jerdy Schouten heeft ook goede dingen gezien: "Ik denk niet dat we heel slecht waren vandaag. Het voelde alsof we best aardig aan de bal waren, maar we kwamen niet echt tot een kans." "Als je de fouten maakt die wij gemaakt hebben, dan wordt het moeilijk om te winnen", gaat de coach verder." Maar ik ga hier niet mijn spelers afvallen. Ik vind dat we moedig gespeeld hebben en Newcastle flink onder druk hebben gezet." Schouten sluit zich bij zijn trainer aan: "Het is het risico dat we nemen in ons spel en vanavond waren we daar niet goed in. Normaal zijn we daar wel heel goed in. Ik ga niet zeggen hij moet dit beter doen en hij dit, want dit is hoe we willen spelen."

Toch baalt Bosz wel van de nederlaag: "Iedere nederlaag is verschrikkelijk. De jongens zitten kapot in de kleedkamer. Dat klinkt dramatisch, maar je wil winnen." De 62-jarige haalt zelf positieve punten uit de wedstrijd: "Deze wedstrijd heeft ons heel veel vertrouwen gegeven. Wij zijn naar Newcastle gekomen wetende dat we tegen een hele sterke ploeg uit de Premier League te spelen. Ik vind dat wij het goed gedaan hebben door de tegenstander met veel energie en intensiteit onder druk te zetten."

Blessure Guus Til en Anass Salah-Eddine

De Eindhovenaren zagen Guus Til en Anass Salah-Eddine geblesseerd uitvallen. Til gaf zelf na de wedstrijd in de mixed-zone aan dat hij last van de achterkant van zijn knie heeft. "Hij heeft al wat langer last van die knie, dat is een bekend probleem", verklaart Bosz. "Bij Salah-Eddine is het wat anders. Hij wordt donderdag onderzocht, maar dat is wat erger denk ik." Dennis Man bleef ook even liggen op het gras in de eerste helft, maar stond daarna snel op. "Als er tegenwoordig een spons overheen gaat staan ze weer op en gaan ze weer verder", zegt Bosz.

PSV staat momenteel op plek 22 in de Champions League. Om bij de eerste 24 te eindigen op de ranglijst en dus door te gaan, moet er resultaat gehaald worden tegen Bayern München volgende week. Schouten is hoopvol: "Het wordt een mooie wedstrijd. Ik denk dat we wel vaker mooie thuiswedstrijden hebben gespeeld in de Champions League."