In deze Brabantse gemeenten wordt het vaakst in auto’s ingebroken

Het aantal auto-inbraken is in 2025 in Brabant afgenomen. Het percentage ligt zelfs onder het landelijke gemiddelde, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers. Lees hier in welke gemeente het vaakst wordt ingebroken.

In onze provincie is het aantal woninginbraken met 6,8 procent afgenomen. In 2025 werden in totaal 5.634 inbraken geregistreerd, 408 minder dan in 2024. Daarmee ligt Brabant onder het landelijke gemiddelde, waar de daling 4,5 procent bedraagt.

In de gemeenten Helmond, Cranendonck, Deurne en Eindhoven werden vorig jaar minder auto-inbraken geregistreerd dan het jaar daarvoor. Eindhoven spant de kroon: daar daalde het aantal inbraken met maar liefst 446 gevallen ten opzichte van 2024.

Toch is de kans op een auto-inbraak in die stad nog steeds aanwezig, want het aantal inbraken blijft er het hoogst in de provincie. Per 10.000 huishoudens werden er 122 inbraken geteld.