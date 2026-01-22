Efteling lanceert nieuwe show Magicaluna vol magie en illusies

De Efteling presenteert dit voorjaar een gloednieuwe parkshow: Magicaluna, een twintig minuten durende non-verbale illusieshow vol betovering en spektakel. Bezoekers reizen mee met het tienermeisje Luna door een wereld van magische illusies en wonderlijke wezens, waarin ze leert dat je nooit te oud bent om te dromen.

Op de avond voor haar verjaardag besluit Luna afscheid te nemen van haar kindertijd en ruimt ze al haar speelgoed op, inclusief Jokie, de pop van haar grootmoeder. Terwijl ze slaapt, verschijnen droombouwers die haar kamer omtoveren tot een groot droomspektakel, vol speelgoed dat tot leven komt en verrassende illusies. Tijdens deze magische reis ontdekt Luna iets wat ze bijna was vergeten: haar eigen verwondering.

Internationale makers

De show is gemaakt door Magus Utopia, een internationaal team dat bekendstaat om hun spectaculaire shows. Zij maakten eerder spectaculaire shows voor grote internationale pretparken in Amerika en China. Voor de Efteling maken zij nu hun eerste dromerige illusieshow met een duidelijke Efteling-signatuur.

Vanaf april te zien

Magicaluna is van 3 april tot en met 8 november elke dag drie keer te zien in het Efteling Theater. Reserveren is niet mogelijk. De show is geschikt voor het hele gezin vanaf 6 jaar.