Frank Lammers als rechercheur in nieuwe Netflix-serie 'Blind Sherlock'
In de nieuwe Netflix-misdaadserie ‘Blind Sherlock’ speelt Frank Lammers een rol die anders is dan we van hem gewend zijn: geen schurk, maar een rechercheur. Hiervoor ruilt hij zijn Brabantse accent in voor een Rotterdams.
‘Blind Sherlock’ volgt het verhaal van Bart, een briljante maar blinde jonge man, die samen met een team van rechercheurs complexe misdaden oplost. De serie combineert spannende misdaadplots met humor op de werkvloer en een realistische weergave van de politiedynamiek.
In deze serie kruipt Frank Lammers in de huid van een van de Rotterdamse rechercheurs, een rol die hem nieuwe uitdagingen biedt. "Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik ben een lieve jongen", zegt Lammers woensdag in Brabant Vandaag. "Ik dacht: ik ga het volstrekt tegenovergestelde doen. Dus ik ben nu een Rotterdamse rechercheur.”
Van Undercover naar het bureau
In tegenstelling tot zijn eerdere werk, zoals Undercover, hoeven kijkers niet te verwachten dat de serie daarop lijkt. "Dit is totaal iets anders. Het is echt een politieserie, dus je bent veel op een bureau", legt Lammers uit.
Hij vertelt dat hij samen met de cast, waaronder Pierre Bokma en Charlie Chan Dagelet, de politie realistisch wil neerzetten. "Met veel humor, onderling gekissebis en grappenmakerij."
Lammers geniet zelf van de balans tussen spanning en humor in de serie. "Ik was ooit bij de recherche in Amsterdam, en geloof me: daar beschoten ze elkaar ook wel eens met nerfguns om de ellende van de dag te verwerken. Dat hoort erbij, en dat zie je ook terug in de serie."
Hieronder zie je de trailer van de nieuwe serie:
Belgen nemen risico's
Voor Blind Sherlock werkt Lammers opnieuw samen met onze zuiderburen. De serie valt op door de blinde hoofdrolspeler, Bart, die nog nooit eerder acteerde. "Er werden risico’s genomen. Dat durven Belgen wel, en Nederlanders niet vaak meer", zegt Lammers.
Volgens hem is het resultaat een spannende serie waar je ook regelmatig om kunt lachen. "Iedereen van de redactie die het tot nu toe heeft gezien, heeft het in één keer uitgebincht."
Vanaf vrijdag is Blind Sherlock te zien op Netflix.
Wil je meer weten over de nieuwe serie waar Frank Lammers in speelt? Nina van den Broek en Frank Lammers hebben het er de afgelopen weken meerdere keren over gehad in hun podcast.
Beluister 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hier: