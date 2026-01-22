Frank Lammers als rechercheur in nieuwe Netflix-serie 'Blind Sherlock'

In de nieuwe Netflix-misdaadserie ‘Blind Sherlock’ speelt Frank Lammers een rol die anders is dan we van hem gewend zijn: geen schurk, maar een rechercheur. Hiervoor ruilt hij zijn Brabantse accent in voor een Rotterdams.

‘Blind Sherlock’ volgt het verhaal van Bart, een briljante maar blinde jonge man, die samen met een team van rechercheurs complexe misdaden oplost. De serie combineert spannende misdaadplots met humor op de werkvloer en een realistische weergave van de politiedynamiek.

In deze serie kruipt Frank Lammers in de huid van een van de Rotterdamse rechercheurs, een rol die hem nieuwe uitdagingen biedt. "Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik ben een lieve jongen", zegt Lammers woensdag in Brabant Vandaag. "Ik dacht: ik ga het volstrekt tegenovergestelde doen. Dus ik ben nu een Rotterdamse rechercheur.”

Van Undercover naar het bureau

In tegenstelling tot zijn eerdere werk, zoals Undercover, hoeven kijkers niet te verwachten dat de serie daarop lijkt. "Dit is totaal iets anders. Het is echt een politieserie, dus je bent veel op een bureau", legt Lammers uit.

Hij vertelt dat hij samen met de cast, waaronder Pierre Bokma en Charlie Chan Dagelet, de politie realistisch wil neerzetten. "Met veel humor, onderling gekissebis en grappenmakerij."