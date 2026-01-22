Extra woonlaag op bestaande gebouwen Waalre: 'Vijf maanden bouwen'

In Waalre pakken ze de woningnood aan door een extra woonlaag op bestaande appartementencomplexen te bouwen. Op de daken komen in totaal 21 nieuwe appartementen, verdeeld over drie gebouwen. "Het grote voordeel van optoppen is dat je geen extra grond nodig hebt", zegt wethouder wonen Suzan van de Goor.

De gebouwen zijn ruim vijftig jaar oud en krijgen na al die tijd ineens meer bewoners. Bewoner Nettie van der Steen moet tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders wonen. "Soms maak ik een rondje om te kijken hoe het gevorderd is. Alles kan tegenwoordig, dus ik kijk er niet van op. Ik vind het een mooie oplossing." Het is nog een bouwplaats, maar de 65+-appartementen worden dit jaar opgeleverd. Het plaatsen van de extra verdieping duurt ongeveer vijf maanden. "Voor de extra verdieping is gekozen voor een lichte constructie, vooral van hout en een klein beetje staal", vertelt Marcel Commandeur, directeur vastgoed van woningcorporatie Wooninc. Dat was nodig, want het gebouw kon geen extra gewicht dragen. Anders had de fundering versterkt moeten worden.

De nieuwe verdieping op het dak van het bestaande gebouw.

De nieuwe etage is straks bereikbaar via twee liften en een trap. Tegelijkertijd worden alle gebouwen gerenoveerd. Aan het scenario 'alles platgooien en weer opbouwen' is ook gedacht. "Financieel was dat een stuk duurder. Dit is ook duurzamer, omdat we een deel van het gebouw hergebruiken."

Wooninc verhuurt zo’n 12.000 woningen in de metropoolregio Eindhoven en heeft ongeveer twaalf jaar geleden al eens een complex laten optoppen, maar die kennis is inmiddels weggeëbd. "Dit is nu een pilot", zegt de directeur vastgoed. "We kijken bij meerdere locaties waar we dit nog kunnen toepassen."

Het appartementencomplex met extra verdieping.

"Dit kan op grotere schaal worden toegepast."

De ervaringen uit dit project zijn nu al waardevol. "Het bevalt goed. Je kunt gewoon woningen toevoegen op een bestaand gebouw." "De wet- en regelgeving moet alleen nog worden aangepast, zodat het proces sneller kan. Nu doorloop je precies dezelfde procedure als bij nieuwbouw. En parkeren is vaak ook een probleem, omdat je geen extra grond krijgt, maar wel meer woningen toevoegt."

Zo moeten de appartementencomplexen met nieuwe woonlaag worden.

De bedoeling was om zelfs twee lagen boven op de gebouwen te plaatsen. "We hebben vanuit de wijk teruggekregen dat dat niet gewenst was. Je gaat steeds hoger, dus dat heeft ook invloed op privacy en schaduw. Vandaar dat we hebben gekozen voor één extra laag." De directeur ziet zeker mogelijkheden. "Dit kan absoluut op grotere schaal worden toegepast, maar het is niet veel goedkoper dan nieuwbouw. Het is een extra instrument om iets te kunnen doen aan de grote woningnood."

Directeur vastgoed Marcel Commandeur van Wooninc ziet mogelijkheden in optoppen.