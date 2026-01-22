'1500 kinderen op de wachtlijst', Eindhovense voetbalclubs luiden noodklok

De vijftien voetbalverenigingen in Eindhoven maken zich grote zorgen over de toekomst van de sport. Door de snelle groei van de stad zijn er te weinig voetbalvelden en staan inmiddels ruim 1500 kinderen op de wachtlijst. In een brief roepen de clubs de gemeente op om snel en structureel te investeren.

Volgens de voetbalclubs groeit de stad veel sneller dan de sportvoorzieningen. Uit het Integraal Huisvestingsplan Sport blijkt dat Eindhoven nu al een tekort heeft van acht voetbalvelden, meldt Studio040 . Dat tekort kan oplopen tot zestien velden in 2040, stellen de clubs. In de stad zijn vijftien voetbalverenigingen met samen 56 velden, waarvan slechts zestien kunstgrasvelden.

“De capaciteit is nu al onvoldoende”, schrijven de clubs in de brief. Veel verenigingen kunnen geen nieuwe jeugdleden meer aannemen, omdat kleedkamers vol zitten en er te weinig velden zijn. Goede verlichting op de normale grasvelden is volgens de clubs noodzakelijk, zodat er ook tussen oktober en mei in de avonden getraind en gespeeld kan worden.

Aanbevelingen

In hun brief doen de voetbalverenigingen, naast verlichting op alle voetbalvelden, nog negen concrete aanbevelingen richting de gemeente. Zo vragen zij om structurele investeringen in voetbal als onderdeel van het stedelijk investeringsprogramma voor de periode 2026 tot 2030. Ook willen zij extra geld voor renovatie, uitbreiding en verduurzaming van sportparken, passend bij de bevolkingsgroei.

Daarnaast pleiten de verenigingen ervoor om sportvoorzieningen vanaf het begin mee te nemen bij nieuwe woningbouwprojecten en om herbestemming van voetbalvelden voor woningbouw te beperken, tenzij daar volwaardige compensatie tegenover staat. Het gemeentelijk sportbedrijf moet volgens hen worden versterkt om de groeiende sportdeelname goed te kunnen begeleiden. Ook vragen de clubs om ondersteuning bij verduurzaming, het inclusiever maken van de sport en ledenbeheer.

Professionele ondersteuning

Verder roepen zij de gemeente op om subsidieregelingen uit te breiden zodat vrijwilligers professionele ondersteuning krijgen. Ook willen de clubs dat Eindhoven zich landelijk hard maakt voor een goed gevuld BOSA-fonds, een landelijke subsidiepot voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties.



“Zorg dat elk kind in Eindhoven kan voetballen binnen 15 minuten fietsafstand van huis. Voetbal is het kloppend hart van sportief Eindhoven. Een leefbare, vitale en gezonde stad vraagt om structurele investeringen in deze breedtesport, als voorwaarde voor een verbonden en toekomstbestendig Eindhoven”, schrijven de clubs tot slot.