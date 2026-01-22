Navigatie overslaan

Auto kantelt na botsing tegen paaltje in Boxmeer

Vandaag om 13:59 • Aangepast vandaag om 14:20
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Een auto is donderdagmiddag tegen een paaltje gereden en vervolgens op zijn kant beland op de kruising van de Piet Heinstraat en de Karel Doormanstraat in Boxmeer. Er raakte niemand gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het paaltje staat bij een wegversmalling. De wagen raakte eerst het paaltje en eindigde daarna op z'n zij. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn wagen geholpen. Hij raakte niet gewond. 

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
