Advertentie
Auto kantelt na botsing tegen paaltje in Boxmeer
Vandaag om 13:59 • Aangepast vandaag om 14:20
Een auto is donderdagmiddag tegen een paaltje gereden en vervolgens op zijn kant beland op de kruising van de Piet Heinstraat en de Karel Doormanstraat in Boxmeer. Er raakte niemand gewond.
Het paaltje staat bij een wegversmalling. De wagen raakte eerst het paaltje en eindigde daarna op z'n zij. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn wagen geholpen. Hij raakte niet gewond.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.
Advertentie
Advertentie