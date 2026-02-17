Ad Romijn kijkt terug op 30 jaar Baronie TV: ‘Confetti tot in onderbroek’

Wat ooit begon als radioprogramma groeide uit tot dé carnavalszender van Breda: Baronie TV. Na dertig jaar komt er een einde aan de feestzender. Presentator Ad Romijn, die met dat omelet op zijn kale kop, kijkt met veel plezier terug op al zijn jaren bij Baronie TV. Voor zijn verdiensten is hij dinsdagavond uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat.

Een sprong richting de jaren negentig brengt ons bij Radio Continu. Ad werkte daar als presentator, nieuwslezer en dj en elk jaar hielp hij mee met de Continu Carnavals Marathon. “In 1996 kregen we een vergunning voor regionale televisie. Samen met presentator Pim van Ginneken ontving ik tijdens carnaval al prinsen op de radio en dat gingen we nu overbrengen naar televisie.” Een jaar later werd de naam veranderd in Baronie TV en in de loop der tijd werd het uitzendgebied van Breda uitgebreid met de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur, Oosterhout, Moerdijk en Zundert.

“Hoe dat ei er ooit op is gekomen weet ik niet, maar dat is wel mijn kenmerk geworden.”

Ad en Pim werden het gezicht van de zender. Pim met zijn gekleurde pruik en Ad met een ei op zijn kale kop. En allebei een rood geschminkte neus. “Hoe dat ei er ooit op is gekomen weet ik niet, maar dat is op een gegeven moment wel mijn kenmerk geworden.” In de afgelopen tien jaar heeft Ad ook nog als trouwambtenaar gewerkt in de gemeente Breda. “Mensen vroegen me weleens waar m’n ei en rode neus waren. Tja, het is niet altijd carnaval hè”, lacht hij.

Wat hij zo leuk vond bij Baronie TV was de sfeer. “Met carnaval is het allemaal minder serieus. Het is wat losser met een biertje en bitterballen erbij. De bedoeling was ook echt om die carnavalssfeer over te brengen.”

Presenteren is voor Ad een eitje!

Zo herinnert Ad zich het prinsenontvangst van Oosterhout nog goed. “Kaaiendonk kwam altijd met een heel gezelschap en ontzettend veel confetti. Ze maakten er op een leuke manier een zooitje van”, vertelt hij. “Als je dan thuis was en ging douchen, kwam je nog overal confetti tegen. Het zat tot in m’n oren en in mijn onderbroek.” Ook vaste prik bij Baronie TV waren de ludieke reclames die in al die jaren nooit zijn gemoderniseerd. “Lekker in het plat Bredaos. ‘Pak dieje taxi’ of dat Pim dat ‘laptopke’ in het water gooit. Dat zijn reclames die mensen gewoon mee konden praten. We kregen wel eens appjes dat mensen Baronie TV niet zo veel aan vonden, maar dat ze de reclames toch zo leuk vonden.”

Zo gingen de opnames bij de laatste uitzending van Baronie TV:

Een andere mijlpaal voor Ad was toen hij de carnavalsonderscheiding de Gouden Hopbel kreeg. “Er waren allemaal mensen vanuit het stadhuis naar de studio gekomen. Ik werd tijdens de uitzending verrast met die onderscheiding. Dat hadden ze heel goed voor mij geheim gehouden.” Na 22 jaar vond de presentator het welletjes. Hij merkte dat hij op de automatische piloot ging draaien en dat het tijd werd om te stoppen bij Baronie TV. “Nou ja, stoppen. Ik heb een jaartje niets gedaan, maar het jaar daarop werd ik alweer gevraagd.”

“Op zich was ik gestopt maar ik ben net Heintje Davids.”

Dat aanbod kon hij natuurlijk niet afslaan. Hij ging weer een paar jaar Baronie TV presenteren om vervolgens weer te stoppen. Dit jaar is hij voor de allerlaatste keer gevraagd voor de laatste opname van Baronie TV. “Op zich was ik gestopt maar ik ben net Heintje Davids”, lacht hij. “Nu stopt de zender dus dan is het voor mij ook echt afgelopen.” En zo zijn we dertig jaar verder. Deze carnaval is er nog een laatste uitzending van Baronie TV. Niet zoals voorheen, maar wel met Ad, bezoekjes van prinsen en oud-medewerkers en de Barnavalsliedverkiezing. “We willen laten zien wat Baronie TV gedaan heeft de afgelopen 30 jaar.”

Pim van Ginneken en Ad Romijn (foto: Ester Hereijgers).