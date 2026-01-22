Auto ramt hoek van antieke klokkenmakerij in Mierlo

Een auto heeft donderdagmiddag de hoek van een antieke klokkenmakerij geramd aan de Brugstraat in Mierlo. De bestuurder raakte van de weg bij een rotonde en botste daarna tegen de muur van familiebedrijf C. Schouten. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis in Geldrop gebracht.

De klokkenmaker hoorde een doffe klap, Toen hij ging kijken zag hij een auto tegen de gevel van zijn bedrijf staan. Omstanders waren al bezig met het bellen van alarmnummer 112.

De werkplaats, waar onder meer klokken van voor het jaar 1700 worden gerepareerd, kwam er volgens de eigenaar 'goed vanaf'. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De brandweer was ook aanwezig. Eén rijbaan is tijdelijk afgesloten door de politie.