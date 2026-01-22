Navigatie overslaan
Fietsster (83) overleden na aanrijding met auto in Valkenswaard

Vandaag om 15:09 • Aangepast vandaag om 17:47

Een 83-jarige fietsster is donderdag aan het einde van de middag overleden nadat ze eerder op de middag werd aangereden door een auto in Valkenswaard. De vrouw fietste op de Dommelseweg en botste met een auto die uit de Barentszstraat kwam. 

De vrouw uit Valkenswaard fietste tegen de zijkant van de auto en viel op de grond. Ze raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is ze later op de middag aan haar verwondingen overleden.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar draaide later om. Ook de ambulance en politie kwamen ter plaatse. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

