Vrouw op de fiets zwaargewond bij botsing met auto in Valkenswaard

Een fietser is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Valkenswaard. De vrouw fietste op de Dommelseweg en botste met een auto die uit de Barentszstraat kwam.

De vrouw fietste tegen de zijkant van de auto en viel op de grond. Ze raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Net na de botsing was de vrouw nog aanspreekbaar, maar later niet meer. Daarom werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De komst van de traumaheli bleek uiteindelijk niet nodig.