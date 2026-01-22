Advertentie
Oudere man gewond bij aanrijding in Raamsdonksveer, bestuurder rijdt door
Vandaag om 15:15 • Aangepast vandaag om 17:01
Een oudere man is donderdagmiddag gewond geraakt toen hij op een zebrapad in Raamsdonksveer werd aangereden. Het ongeluk gebeurde op de Grote Kerkstraat. De automobilist is daarna doorgereden.
Het ongeluk gebeurde rond twee uur. Een ambulance heeft de gewonde man naar het ziekenhuis gebracht. Boa's sloten de straat tijdelijk af voor verkeer.
Of de automobilist is gevonden, was rond half vier niet duidelijk.
Advertentie
Advertentie