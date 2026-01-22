Navigatie overslaan

Oudere man gewond bij aanrijding in Raamsdonksveer, bestuurder rijdt door

Vandaag om 15:15 • Aangepast vandaag om 17:01
De automobilist is doorgereden (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Een oudere man is donderdagmiddag gewond geraakt toen hij op een zebrapad in Raamsdonksveer werd aangereden. Het ongeluk gebeurde op de Grote Kerkstraat. De automobilist is daarna doorgereden. 

Het ongeluk gebeurde rond twee uur. Een ambulance heeft de gewonde man naar het ziekenhuis gebracht. Boa's sloten de straat tijdelijk af voor verkeer.

Of de automobilist is gevonden, was rond half vier niet duidelijk.

