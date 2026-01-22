Navigatie overslaan
Automobilist rijdt door na aanrijding met fatbike in Oss

Vandaag om 15:59 • Aangepast vandaag om 16:59

Een automobilist is donderdagmiddag doorgereden na een aanrijding met een fatbike op de kruising van de Vijversingel en de Spoorlaan in Oss. Het kenteken van de bestuurder is wel bekend bij de politie.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur. De fatbiker is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fietsster had wel moeite met lopen. De politie heeft haar en haar fatbike naar huis gebracht.

De auto liet na het ongeluk een spoor van benzine achter en reed door. De politie heeft het kenteken en gaat contact opnemen met de bestuurder.

Het kenteken van de bestuurder is bekend bij de politie (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
