Gewapende man overvalt coffeeshop in Eindhoven: politie deelt beelden

Een man heeft woensdagavond 19 november de eigenaar van een coffeeshop aan de Bosboomstraat in Eindhoven bedreigd met een wapen. Daarna vluchtte de overvaller met de kassalade met een paar honderd euro erin. De politie deelt donderdag beelden van de dader in de hoop hem te vinden.

Op de beelden is de overvaller te zien die rondkijkt of de kust veilig is. De eigenaar zit tegen sluitingstijd even voor elf uur tv te kijken in de zaak. Op dat moment is er nog één klant aanwezig.

De overvaller komt met veel geschreeuw binnen en roept dat hij geld wil. Hij richt zijn wapen op de eigenaar, die weet rustig te blijven en de overvaller tot rust te brengen. De gewapende man gooit een plastic tasje op de balie, waar het geld in moet.

Kassalade

De eigenaar zet de hele kassalade op de balie en dat vindt de overvaller lastig. Na wat gepruts besluit hij de hele la mee te nemen. Hij gaat ervandoor en de klant loopt nog even achter hem aan.

De overvaller rent in de richting van de Kempensebaan en de Van Minderhoutstraat. De politie sluit niet uit dat hij daar op de scooter van een handlanger is gestapt. Ze vraagt mensen die meer weten of de man herkennen om zich te melden.