Opvallend onderzoek Beekse Bergen naar paringsgedrag 'luidruchtige' gieren

Herken jij het geluid van parende gieren? Vast niet. Maar wie deze dagen het verblijf van de vale gieren in dierenpark Beekse Bergen in Hilvarenbeek bezoekt, hoort een enorm hard geluid uit de boxen knallen. En ja, dat is het geluid van gieren die seks hebben. Het hoort bij een onderzoek naar het paringsgedrag van deze enorme vogels.

"Deze gieren paren heel veel, het hele jaar door. En ze doen dat met superveel bombarie", vertelt bioloog Stijn Berger van Beekse Bergen in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Berger werkt mee aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht waaraan naast het dierenpark uit Hilvarenbeek ook Diergaarde Blijdorp en Avifauna meedoen. Er wordt onderzocht welke rol paringsgeluid speelt bij de voortplanting van deze vogels. Door paringsgeluiden op te nemen en in verschillende dierentuinen af te spelen, proberen onderzoekers te ontdekken of geluid het paringsgedrag van gieren kan stimuleren.

"Horen seksen, doet seksen?"

"Horen seksen, doet seksen?", vraagt presentator Ronny Balk aan Berger. "Ja daar hopen we wel op. Dat is in één zin goed uitgelegd wat het onderzoek probeert uit te vinden." Berger legt uit dat de vale gier een ernstig bedreigde soort is. "De hoeveelheid bevruchte eieren kan beter. Daarom kwamen we op het idee om ze misschien zo een handje te helpen. En dan leren we weer over hoe sociaal deze gieren misschien wel zijn." Naast het enorme geluid dat parende gieren produceren, is de daad zelf een uitdaging op zich, legt Berger verder uit. "Gieren zijn best wel grote vogels. Als ze gaan paren moet de een boven op de andere. Dan is er een soort van balanceer-act. Die bovenste gier moet er niet vanaf vallen. Meestal pikken ze elkaar ook, zo kunnen ze elkaar vasthouden. Het is best wel lastig voor zo'n grote vogel om te kunnen paren."

"Ik ben zeer tevreden. Er is een ei gelegd en ze zitten op het nest."