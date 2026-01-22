Navigatie overslaan

Waarschuwing voor glas in deze kruiden van biologische groothandel

Vandaag om 18:24 • Aangepast vandaag om 18:43
In deze cajunkruiden zitten mogelijk stukjes glas.
In deze cajunkruiden zitten mogelijk stukjes glas.

Groothandel Udea uit Veghel waarschuwt voor potjes kruidenmix waar stukjes glas in kunnen zitten. Het gaat om biologische cajunkruiden van het merk Duqqa!.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De kruidenmix wordt onder meer verkocht bij de supermarktketen voor biologische producten Ekoplaza, waarvan Udea eigenaar is. De Veghelse groothandel levert ook aan speciaalzaken en boerderijwinkels. In welke winkels de potjes met glasstukjes precies zijn beland, meldt Udea niet.

De potjes waar het om gaat, bevatten 40 gram aan kruiden en hebben de houdbaarheidsdatum 25 november 2027.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.