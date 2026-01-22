Waarschuwing voor glas in deze kruiden van biologische groothandel

Groothandel Udea uit Veghel waarschuwt voor potjes kruidenmix waar stukjes glas in kunnen zitten. Het gaat om biologische cajunkruiden van het merk Duqqa!.

De kruidenmix wordt onder meer verkocht bij de supermarktketen voor biologische producten Ekoplaza, waarvan Udea eigenaar is. De Veghelse groothandel levert ook aan speciaalzaken en boerderijwinkels. In welke winkels de potjes met glasstukjes precies zijn beland, meldt Udea niet.

De potjes waar het om gaat, bevatten 40 gram aan kruiden en hebben de houdbaarheidsdatum 25 november 2027.