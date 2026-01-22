Vrachtwagenbrand op A58 en explosie in Nieuwkuijk: dit gebeurde er vandaag

Van een vrachtwagen die in vuur en vlam staat op de snelweg tot een drone die in beslag is genomen bij vliegbasis Volkel. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Een vrachtwagen vloog donderdagochtend in brand op de A58 bij Tilburg, waardoor de snelweg urenlang deels afgesloten was. De chauffeur wist de oplegger nog los te koppelen, vóór de cabine volledig uitbrandde. De weg ging rond kwart over elf weer open, maar moet 's avonds nog schoongemaakt worden. Hier lees je het hele verhaal.

Bij vliegbasis Volkel is een drone in beslag genomen en de bestuurder aangemerkt als verdachte. De drone werd gespot bij een bedrijventerrein binnen de no-flyzone van de basis. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met drones bij Brabantse vliegvelden. Lees hier het hele verhaal.

De gemiddelde woningprijs in Brabant heeft een record bereikt, in 38 van de 56 gemeenten ligt de gemiddelde huizenprijs boven de half miljoen euro. Sint-Michielsgestel spant de kroon met een gemiddelde van 740.900 euro, terwijl Roosendaal het laagste gemiddelde heeft met 414.000 euro. Hier lees je de analyse.

In Den Bosch start de rechtszaak tegen drie mannen voor een vermoedelijke vergisaanslag in Nieuwkuijk. Door een explosie met zwaar vuurwerk verloor een vrouw haar onderbeen, terwijl de aanslag mogelijk bedoeld was voor de buren. Check het verhaal hier.

