Verdacht pakketje bij transportbedrijf blijkt loos alarm

Medewerkers van een transportbedrijf in Hapert hebben donderdagavond een verdacht pakketje gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen. Na onderzoek bleek het loos alarm.

Het pakketje werd gevonden bij een luchtvracht-distributiecentrum aan de Diamantweg. Een speurhond sloeg aan op het pakketje.

Om wat voor pakketje het precies ging is niet duidelijk. De EOD heeft onderzoek gedaan door middel van het maken van een röntgenfoto. Meerdere brandweerwagens, politieauto's en een ambulance kwamen naar het bedrijf toe.