Verdacht pakketje gevonden bij transportbedrijf, EOD doet onderzoek

Medewerkers van een transportbedrijf in Hapert hebben donderdagavond een verdacht pakketje gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is daarna opgeroepen.

Het pakketje werd gevonden bij een luchtvracht-distributiecentrum aan de Diamantweg. Een speurhond sloeg aan op het pakketje.

Om wat voor pakketje het precies gaat is niet duidelijk, dat gaat de EOD onderzoeken door een röntgenfoto te maken. Meerdere brandweerwagens, politieauto's en een ambulance kwamen naar het bedrijf toe.