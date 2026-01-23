Dodelijk ongeluk op A27: OM eist vijf jaar cel voor Jounes L.
Is de Belgische Jounes L. medeverantwoordelijk voor het dodelijk ongeluk op de A27 bij Oosterhout in 2022? De rechtbank in Breda boog zich donderdag over die vraag. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat de verdachte vijf jaar de cel in.
Het ongeluk gebeurde op zondagochtend 21 augustus 2022 rond half acht. Volgens het OM zou de Belgische Jounes L. (43) in een zwarte Mercedes met hoge snelheid hebben gereden. Ook zou hij op een kleine afstand hebben gereden van een witte Audi. Volgens de officier van justitie leek het erop dat de twee mogelijk verwikkeld waren in een straatrace of verkeersruzie.
Op het moment dat de twee wagens een grijze Volkswagen naderden, ging het gruwelijk mis. De bestuurder van de Audi botste met volle vaart tegen de Volkswagen. In deze auto zaten Daniël en zijn broer. Zij waren onderweg naar een mountainbikewedstrijd. De dertigjarige Daniël overlijdt diezelfde dag nog aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.
Ook de bestuurder van de Audi overleefde de klap niet. Hij kwam op de andere weghelft terecht en Jounes L. botste op zijn wagen. De Audi vloog over de kop en de bestuurder werd uit de auto geslingerd. Hij belandde in een coma en overleed begin november dat jaar.
Verdachte reed door na dodelijk ongeval op A27
Jounes L. is na het ongeval doorgereden bleek in de rechtszaal. Dat terwijl zijn Mercedes aan één kant flink was beschadigd. Ondanks dat een getuige een 'explosie van brokstukken' zag, verklaarde de Belg de grijze Volkswagen niet eens gezien te hebben. "Ik was gewoon in paniek. Toen ben ik verder gaan rijden", zei hij.
Op camerabeelden was te zien hoe hij met zijn beschadigde auto over de grens reed, zijn adres werd niet veel later achterhaald. L. zei in eerste instantie niet betrokken te zijn geweest bij het ongeluk en zei dat hij niet de gebruiker van de auto was, zo zou zijn te lezen in het politiedossier.
Later verklaarde hij toch bij het ongeluk betrokken te zijn, maar bleef in de rechtbank overtuigd van zijn onschuld.
Familie van slachtoffers in de zaal
In de zaal waren emoties duidelijk zichtbaar. Familie van de overleden slachtoffers namen het woord om te vertellen over hun verdriet en de gevolgen van het ongeluk, die vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn voor ze. "Ik moest mijn vader bellen dat hij niet op tijd zou zijn voor zijn overlijden", vertelde de zus van Daniël. "Mijn broer was alles voor mij. In één keer is hij uit het leven weggerukt."
De officier van justitie sprak van roekeloos rijgedrag van Jounes L. en dat gold ook voor de bestuurder van de Audi. Ondanks dat het de bestuurder van de Audi was, die de Volkswagen van de weg reed, is het OM van mening dat L. medeverantwoordelijk is voor het ongeluk, waarbij twee personen om het leven kwamen. "Er is sprake van medepleging."
Hoe hard de verdachte precies heeft gereden blijft onduidelijk. Meetapparatuur in de Audi heeft een snelheid van 226 kilometer per uur aangetikt.
Advocaat van verdachte pleit voor vrijspraak
Het OM eist een celstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest. Justitie wil ook dat L. een rijontzegging krijgt voor een periode van vijf jaar.
De advocaat van L. kon zich niet vinden in de eis van het OM en pleitte voor vrijspraak. Volgens hem ontbreekt onder andere bewijs dat het om een verkeersruzie ging. Daarnaast zei hij dat juist de bestuurder in de witte Audi gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Volgens de advocaat had de bestuurder van de Audi moeten remmen toen hij de Volkswagen naderde, dan zou het ongeluk niet zijn gebeurd.
De rechtbank doet op 5 februari uitspraak.
Bekijk hier de beelden van de ravage na het ongeval: