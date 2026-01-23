Dodelijk ongeluk op A27: OM eist vijf jaar cel voor Jounes L.

Is de Belgische Jounes L. medeverantwoordelijk voor het dodelijk ongeluk op de A27 bij Oosterhout in 2022? De rechtbank in Breda boog zich donderdag over die vraag. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat de verdachte vijf jaar de cel in.

Het ongeluk gebeurde op zondagochtend 21 augustus 2022 rond half acht. Volgens het OM zou de Belgische Jounes L. (43) in een zwarte Mercedes met hoge snelheid hebben gereden. Ook zou hij op een kleine afstand hebben gereden van een witte Audi. Volgens de officier van justitie leek het erop dat de twee mogelijk verwikkeld waren in een straatrace of verkeersruzie.

Op het moment dat de twee wagens een grijze Volkswagen naderden, ging het gruwelijk mis. De bestuurder van de Audi botste met volle vaart tegen de Volkswagen. In deze auto zaten Daniël en zijn broer. Zij waren onderweg naar een mountainbikewedstrijd. De dertigjarige Daniël overlijdt diezelfde dag nog aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Ook de bestuurder van de Audi overleefde de klap niet. Hij kwam op de andere weghelft terecht en Jounes L. botste op zijn wagen. De Audi vloog over de kop en de bestuurder werd uit de auto geslingerd. Hij belandde in een coma en overleed begin november dat jaar.

Verdachte reed door na dodelijk ongeval op A27

Jounes L. is na het ongeval doorgereden bleek in de rechtszaal. Dat terwijl zijn Mercedes aan één kant flink was beschadigd. Ondanks dat een getuige een 'explosie van brokstukken' zag, verklaarde de Belg de grijze Volkswagen niet eens gezien te hebben. "Ik was gewoon in paniek. Toen ben ik verder gaan rijden", zei hij.

Op camerabeelden was te zien hoe hij met zijn beschadigde auto over de grens reed, zijn adres werd niet veel later achterhaald. L. zei in eerste instantie niet betrokken te zijn geweest bij het ongeluk en zei dat hij niet de gebruiker van de auto was, zo zou zijn te lezen in het politiedossier.