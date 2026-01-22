Spoedpost MMC Veldhoven dicht door problemen met noodstroom

De spoedpost van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is donderdagavond dicht door problemen met de noodstroomvoorziening. Ambulances wijken uit naar andere ziekenhuizen. De normale stroom werkt wel gewoon, maar door het risico is er een tijdelijke patiëntenstop.

Mensen die contact opnemen met het ziekenhuis wordt geadviseerd om uit te wijken naar andere ziekenhuizen in Eindhoven en Geldrop. In andere ziekenhuizen zoals het Annaziekenhuis in Geldrop moet personeel overwerken door de stroomstoring. Ook wordt extra personeel vanuit thuis opgeroepen om alles op te vangen.

De noodstroomvoorziening moet ervoor zorgen dat alles in het Maxima MC blijft werken als het stroomnet uitvalt. Omdat het een groot risico is als het stroomnet uitvalt en de noodvoorziening niet werkt, is er een patiëntenstop en is het crisisplan van het ziekenhuis in werking getreden. Wat de oorzaak is van de problemen met de noodstroomvoorziening is niet duidelijk.