Losgebroken paarden zorgen voor file in Sint-Michielsgestel
Vandaag om 08:11 • Aangepast vandaag om 08:54
Twee paarden zijn vrijdagochtend ontsnapt uit hun wei in Sint-Michielsgestel. Het zorgde rond zeven uur voor een file op de Schijndelseweg, de weg naast het weiland. De politie heeft samen met omstanders de paarden weer teruggebracht.
Op het moment dat de twee paarden weer veilig in de wei stonden, kon het verkeer weer verder rijden.
Om te voorkomen dat de dieren nog eens op straat zouden belanden, werd de wei tijdelijk afgezet met lint.
