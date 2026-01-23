Navigatie overslaan

Grote zoekactie na inbraak in restaurant in Rijen

Vandaag om 09:16 • Aangepast vandaag om 09:32
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
De politie is donderdagavond laat een grootschalige zoektocht gestart na een inbraak in een restaurant aan de Julianastraat in Rijen. Een nabijgelegen bos werd omsingeld door zeker tien politieauto's. 

Bij de zoektocht werden een politiehond en een politiehelikopter ingezet. Op de parkeerplaats van het restaurant sprak de politie met getuigen en werd een aangifte gedaan door de eigenaar.

Volgens een bericht op Instagram zijn de daders niet gevonden. De politie zet het onderzoek voort.

Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
