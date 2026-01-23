Poging om zeldzame panters te laten paren wordt vrouwtjespanter fataal

Een zeldzame vrouwelijke nevelpanter is overleden in Dierenpark Zie-ZOO in Volkel. Het dier werd op 27 december ingeslapen, nadat zij een dag eerder ernstig gewond raakte toen ze kennismaakte met een mannelijke soortgenoot. Dit bevestigt het dierenpark vrijdag aan Omroep Brabant. "Er is altijd een risico bij het introduceren van dieren, zeker bij nevelpanters."

De nevelpanter is een zeldzame katachtige die voorkomt in delen van Zuidoost-Azië en China. De kwetsbare soort staat op de 'Rode Lijst van bedreigde diersoorten'. Om te voorkomen dat het dier uitsterft, is er een samenwerking tussen dierentuinen wereldwijd om de bedreigde diersoorten te beschermen. Ook Zie-ZOO maakt onderdeel uit van die samenwerking, weet Tim van Laarhoven van het dierenpark. Zie-ZOO heeft een mannelijke nevelpanter. In de hoop op nageslacht werd een vrouwelijke nevelpanter in november 2023 van een Duitse dierentuin naar Zie-ZOO in Volkel gebracht. "Het is een proces van enkele jaren, omdat het solitaire dieren zijn die bijna het hele jaar apart van elkaar leven." Zorgvuldig proces

Een eerdere poging om de dieren met elkaar te laten paren, leek succesvol. "Er was zelfs een tijdje het vertrouwen dat ze drachtig was. Al bleek dat later schijndracht te zijn. Ook dit paarseizoen, dat in november en december is, hebben we de nevelpanters bij elkaar gehad. Dat proces gebeurt onder begeleiding van getrainde dierverzorgers."

Het laten paren van twee nevelpanters is een zorgvuldig proces, weet van Laarhoven. De nevelpanters krijgen in de aanloop naar de werkelijke introductie toegang tot elkaars verblijven, zonder dat het andere dier zich dan in dezelfde ruimte bevindt. "Zodra het mannetje of vrouwtje tekenen geeft dat hij of zij geïnteresseerd is in de ander, dan laten we ze samen in hetzelfde verblijf."

"Mannelijke nevelpanters zijn berucht om hun agressief gedrag richting vrouwen bij introducties."