Gedoe bij verkoop Bredaas café door verdwenen shirts Pierre van Hooijdonk

Twee gesigneerde en ingelijste voetbalshirts van Pierre van Hooijdonk zorgen voor flinke ruzie na de verkoop van het bekende café ’t Stammeneke in Breda. De nieuwe uitbater, Irene Smans, zegt dat de shirts van Oranje bij de inboedel hoorden, maar oud-eigenaar Atte Maas spreekt dat tegen en gaf ze terug aan de oud-topvoetballer.

Jarenlang hingen de twee voetbalshirtjes van Pierre van Hooijdonk aan de muur van het Bredase feestcafé, waar de oud-spits vroeger met regelmaat een pilsje dronk. Het ene shirt droeg hij voor het Nederlands elftal op het WK in Frankrijk (1998) en het andere op het EK in Portugal (2004). Beide voorzien van een handtekening van de oud-spits. Maar volgens oud-eigenaar Maas zijn ze nooit onderdeel geweest van het inventaris. "Op de inventarislijst staan vier ingelijste voetbalshirts, zonder verdere naam of uitleg. Dat zijn vier NAC-shirts en die hangen er ook gewoon nog", zegt hij.

"Het shirt was in bruikleen en het is gewoon terug naar Pierre."

Pierre van Hooijdonk gaf de shirts ooit cadeau aan de voormalige kroegbaas Wiljan Rommens, die in 2015 overleed. De tenues bleven daarna hangen, omdat de bedrijfsleidster een bekende van Van Hooijdonk was. Zolang zij er werkte, was dat geen probleem.

Maar toen het café op 1 november vorig jaar werd verkocht en de bedrijfsleidster uit dienst ging, veranderde de situatie. Van Hooijdonk gaf aan de shirts terug te willen. "Dat was ook altijd de afspraak", vertelt Atte Maas. "Het shirt was in bruikleen. Als wij zouden stoppen of als de situatie veranderde, dan ging het gewoon terug naar Pierre." Van Hooijdonk bevestigt deze lezing. Het shirt werd keurig teruggegeven en is inmiddels weer in bezit van de oud-voetballer. Toch claimt de nieuwe eigenaar nu dat de shirts van Pi-air bij de verkoop hadden moeten worden overgedragen. Volgens Atte Maas is die claim kansloos. "Juridisch zit het gewoon goed. Laat ze maar komen. Het is notabene ook mondeling toegelicht tijdens de eerste bezichtiging."

"Alsof ze ineens meer omzet gaan draaien met de shirts van Pierre van Hooijdonk..."