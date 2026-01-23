Centrum Geldrop tijdelijk afgezet voor zoektocht naar man met wapen

Het centrum van Geldrop is vrijdagochtend afgesloten geweest voor de zoektocht naar een man die mogelijk een wapen bij zich had. Hij vluchtte 's ochtends tijdens een politieactie bij zijn huis. De Heuvel in het centrum van Geldrop stond vol met agenten in kogelwerende vesten.

De politie ging vrijdag bij de man langs voor 'een voorval' op donderdag. Hij werd door buren in een T-shirt op het balkon van zijn appartement aan de Heuvel gezien, maar wist te vluchten voordat de politie binnen was.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie doorzocht panden. Een politiehelikopter cirkelde een tijdje boven het centrum. Winkeliers werd gevraagd binnen te blijven en ook voorbijgangers mochten er niet door.

Via Burgernet werd kort voor halfelf 's ochtends een melding verstuurd om naar de man uit te kijken. Aan het eind van de ochtend werden de linten weer weggehaald. Het appartementencomplex waar de man woonde, wordt nog verder doorzocht.

De situatie in het centrum was volgens de politie rond het middaguur weer onder controle, maar de zoektocht naar de man gaat nog volop door. Hij heeft een groot postuur, is kaal en draagt donkere kleren.