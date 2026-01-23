Peter Tankink schoot straaljager neer, ‘zijn’ F16 krijgt plekje in museum

De F-16 waarmee Peter Tankink in 1999 een Servische straaljager uit de lucht schoot, komt in het Nationaal Militair Museum te staan. De voormalig commandant van vliegbasis Volkel draagt het toestel volgende week namens de Koninklijke Luchtmacht over aan het museum in Soesterberg.

Het conflict in voormalig Joegoslavië kwam in 1991 tot een uitbarsting van geweld. Onder leiding van de NAVO werden er tienduizenden militairen ingezet om de vrede te herstellen en te bewaren. De Koninklijke Luchtmacht werd vanaf 1992 ingezet bij het conflict.

Tijdens de eerste luchtaanval van Operatie ‘Allied Force’ op 24 maart 1999 stelde de Luchtmacht F-16’s beschikbaar. Vier daarvan beschermden toestellen van bondgenoten tijdens aanvallen boven Kosovo en Servië. Peter Tankink was één van de vliegers van de Nederlandse F-16’s.