Zo goed als zeker tol betalen op wegen België, minister schrikt van bedrag

Wie wel eens rijdt op de wegen in België, betaalt daar vanaf volgend jaar zo goed als zeker tol voor. Plannen van het Belgische kabinet daarover naderen een akkoord, meldde Het Laatste Nieuws donderdag. De Nederlandse minister schrikt van bedragen die worden genoemd Belgische media. "Het moet wel proportioneel zijn."

"België wil graag investeren in een betere infrastructuur en zoekt ook naar financiële middelen om die investeringen te borgen", zegt demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur vrijdag over de plannen voor een tolvignet bij onze zuiderburen.

Wel schrikt hij van de prijs die wordt genoemd in Belgische media. Een tarief van 100 euro per jaar klinkt de minister 'vrij hoog' in de oren, zegt hij tegenover het ANP.

"België wil graag investeren in een betere infrastructuur en zoekt ook naar financiële middelen om die investeringen te borgen", zegt Tieman.

De Belgische minister van financiën Ben Weyts legt uit dat het geld nodig is om 'veel te investeren in de weginfrastructuur. "Dat betekent dat we centen nodig hebben om nieuwe wegen te bouwen en bestaande wegen te onderhouden. Dan is het logisch dat we ervoor proberen te zorgen dat de buitenlanders meebetalen, want wij zijn bij uitstek een doorreisland", zegt Weyts in het AD.

Tieman heeft zijn Belgische collega-minister nog niet om een toelichting gevraagd, maar is wel bereid de kwestie te bespreken. "Ik moet me nog even goed laten informeren of er ook geen andere mogelijkheden zijn. Betalen naar gebruik, prima, maar het moet wel proportioneel zijn."