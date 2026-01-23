Minder treinen van en naar Nederland door Belgische staking

Door een staking bij de Belgische spoorvervoerder NMBS rijden er komende week minder treinen tussen Nederland en België. Op zondagavond 25 januari om tien uur leggen werknemers hun werk neer tot vrijdag op hetzelfde tijdstip.

Hoewel er wel treinen zullen rijden tussen Nederland en België, heeft de staking volgens een woordvoerster van de NS een "forse impact" op het treinverkeer. Zo rijden er minder Eurocity-treinen van en naar Rotterdam en vertrekt de EuroCity Direct volgende week vanaf Rotterdam Centraal in plaats van Schiphol.

De staking werd eind december al aangekondigd, uit protest tegen de hervormingsmaatregelen van de Belgische regering. Die zouden onder meer besparen op de financiering van de NMBS en de regels voor pensioenen van het spoorpersoneel wijzigen.

Het is nog niet bekend of de staking impact heeft op de Eurostar-treinen naar Londen en Parijs, die door België rijden. Vooralsnog vallen die treinen niet uit.