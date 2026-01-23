Twee aanhoudingen in zoektocht naar man met wapen in Geldrop

In een huis aan de Heuvel in Geldrop waar de politie vrijdagmiddag binnenviel, is een vuurwapen en een handelshoeveelheid drugs gevonden. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. Twee mensen zijn aangehouden.

De politie sloot het centrum van Geldrop vrijdagochtend af na een melding dat daar rond halfelf een verdachte man was gezien. De politie zocht hem, omdat er informatie was binnengekomen dat hij een vuurwapen zou bezitten.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) werd ingezet om het appartementencomplex en het huis waar de man was gezien veilig te kunnen binnengaan. De woning is uitgebreid doorzocht, maar de man werd niet aangetroffen.

Onderzoek in huis

Rond het middaguur werd de afzetting opgeheven. Sindsdien is de Heuvel weer vrij toegankelijk. Wel werd er nog een onderzoek gedaan in het huis waar de verdachte was gezien. Daarbij werden het vuurwapen en de drugs gevonden. Onderzocht wordt of het om een echt wapen gaat.

In het huis werden een andere man en een vrouw aangehouden. Het vermoeden bestaat dat zij een ruimte in het huis illegaal onderverhuurden aan de verdachte. De politie doet verder onderzoek naar hun rol.