Da’s gin echte: carnavalsstichting Tilburg waarschuwt voor nep-emblemen

De Carnavalsstichting Tilburg slaat alarm: er zijn nagemaakte rug-emblemen in omloop die sterk lijken op het officiële groen-oranje embleem met de bekende Kruikenzeiker. Op het eerste gezicht is het verschil nauwelijks te zien, maar wie beter kijkt ontdekt duidelijke afwijkingen.

“We genieten ieder jaar van alle originele ontwerpen die Kruikenzeikers zelf maken en op hun kiel naaien. Dat maakt carnaval juist zo mooi: creativiteit, humor en eigen initiatief", laat Carnavalsstichting Tilburg weten. "Maar dit jaar zien we helaas ook minder origineel werk, omdat er namaak van ons officiële embleem wordt verkocht."

De organisatie kwam de nep-emblemen op het spoor nadat iemand er één zag en merkte dat er iets niet klopte. De man trok daarop aan de bel bij de stichting. "We nemen dit kwalijk, want er is maar één officieel groen-oranje rug-embleem met de welbekende Kruikenzeiker, en die willen we graag authentiek houden", vertelt hij. "Daarnaast is het zonde als je zo’n nepper op je kiel naait."

Waar moet je op letten?

Wie een rug-embleem wil kopen, krijgt het advies goed te letten op kleuren en afwerking. Het officiële embleem heeft de tekst 'Carnavalsstichting Tilburg' in blauwe letters. Bij de nep-exemplaren is die tekst in zwarte letters uitgevoerd. Ook de rand verraadt het verschil: het echte embleem heeft een gelijkmatige groen-oranje rand, terwijl de namaakversies een rand hebben die wisselt in breedte en donkerdere kleuren bevat.