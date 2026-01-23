Drie jaar celstraf voor vrachtje handgranaten langs de A16

Een Franse automobilist die bij Prinsenbeek werd gepakt met een auto vol handgranaten moet drie jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank vrijdag bepaald. De man wilde de wapens naar het buitenland smokkelen, maar dat mislukte omdat hij bij een verkeerscontrole tegen de lamp liep.

Het gebeurde allemaal op vrijdagavond 2 mei 2025. De Fransman (26) was eerder die avond al gespot door de douane in Rotterdam, ook langs de A16. De douaniers vroegen wat hij kwam doen. De Fransman vertelde dat hij bij familie langsging. De controle leverde niks geks op en de man mocht verder. Maar in een Rotterdamse woonwijk parkeerde hij zijn Volkswagen Polo naast een andere wagen en daar werd een koffer vol wapens uitgewisseld. De Fransman kreeg de opdracht om naar België te rijden en daar de koffer af te geven. Maar zo ver kwam het niet. Op de A16 bij Breda zag de politie de Volkswagen Polo richting het zuiden rijden. De agenten gaven hem een volgteken voor een controle. De wagen werd geparkeerd op een parkeerplaats bij Prinsenbeek en doorzocht. In de kofferbak vonden de agenten de koffer en de man werd gearresteerd. Arsenaal aan wapens

Experts werden er bij geroepen en die legden de hele verzameling uit op de parkeerplaats om alles goed in beeld te krijgen en te fotograferen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) keek mee, omdat het een om explosieven ging. Toen alles was geïnventariseerd, bleek hoe groot de lading was.

Twintig handgranaten, twee aanvalsgeweren, twee semiautomatische pistolen en munitie. En nog wat losse vuurwapenonderdelen, zoals een geluidsdemper en magazijnen.

De vuurwapens die gevonden werden (foto: OM)

In zijn eerste politieverhoren zei de man dat hij van niks wist. Hij dacht dat hij drugs of geld vervoerde. Maar in zijn telefoon vond de politie aanwijzingen dat hij wat achterhield en wel degelijk wist wat er in de koffer zat. Bovendien werd hij in de gevangenis stiekem afgeluisterd en daaruit bleek ook al dat hij meer wist. Op zijn proces twee weken geleden bekende hij. Hij vertelde dat hij het spul had vervoerd op verzoek van een nicht. Maar hij zweeg over andere betrokkenen. Hem was verteld dat hij twee pistolen moest ophalen in Nederland en naar België moest brengen. De man zei dat hij er niet bij was toen de lading werd verpakt in een koffer. Hij heeft ook niet gecontroleerd wat er in zat. 'Bizar'

De officier van justitie noemde het wapentransport 'bizar' en 'gevaarlijk' en eiste acht jaar gevangenisstraf. "Dit wapenarsenaal werd in een woonwijk overgedragen en over de weg vervoerd. De potentiële schade daarvan is nauwelijks te overzien." De advocaat van de verdachte vond die eis van acht jaar veel te hoog. Want in vergelijkbare zaken wordt drie jaar opgelegd, was de boodschap. 'Ernstig'

De rechtbank oordeelde vrijdag dat de man verantwoordelijk is voor het vervoer van alle wapens. 'De schade die in de samenleving kan worden aangericht met een dergelijke wapenvoorraad is amper te overzien. Hoewel een link tussen de aangetroffen wapens en ernstige strafbare geweldsdelicten niet is komen vast te staan, rekent de rechtbank het verdachte aan dat hij op zijn minst heeft bijgedragen aan de beschikbaarheid van illegale wapens voor dit doel.' Hij kreeg drie jaar celstraf. 'Daarbij heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd,' schrijvers de rechters in hun uitspraak.