Man duwt meisje (10) onder water en randt moeder aan, vijf jaar cel

Pascal S. (44) uit Oosterhout moet vijf jaar de cel in voor het bedreigen van een vrouw en haar tienjarige dochter. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. S. filmde hoe hij de dochter onder water duwde in het zwembad in de tuin en maakte opnamen hoe hij de vrouw aanrandde. Met de filmpjes wilde hij de vader van het gezin onder druk zetten, omdat hij nog geld tegoed had van hem.

Volgens Pascal S. kwam hij die dag de 29.000 euro ophalen die hij aan man en vader des huizes had geleend, maar de officier van justitie noemde dat tijdens de zitting ‘lariekoek’. “Deze zaak geeft een goed inkijkje in de keiharde wereld van de drugshandel”, oordeelde ze. “Geld is kennelijk het allerbelangrijkste. En als iemand drugs kwijtraakt door brand of de politie is dat de schuld van die persoon en dan moet die betalen.” De man die de schuld had was al verschillende keren te grazen genomen voor het niet betalen van de openstaande schuld, zo bleek. En op 10 juli werden zijn vrouw en kinderen ook de dupe. Hij gaf de vrouw twee opties: ‘óf ik schiet jou en je kinderen overhoop óf een van je kinderen wordt met haar hoofd in het zwembad gehouden en jij wordt verkracht’. Het werd optie twee en op beelden in de rechtbank was te zien dat Pascal S. werk maakte van zijn bedreigingen. De dochter van tien jaar moest mee naar buiten en te zien was hoe hij het huilende meisje onder water hield in het opzetzwembad en dat filmde, terwijl haar moeder toekeek.

Daarna nam hij de vrouw mee naar boven en filmde hoe hij zijn penis onder haar billen hield en tussen haar benen stak. De bedoeling was om de filmpjes naar de man te sturen om hem onder druk te zetten, maar de filmpjes werden uiteindelijk nooit verstuurd. De moeder zag duidelijk een pistool onder de kleding van Pascal S. en hij had ook een wapen op zak toen hij later werd aangehouden. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren