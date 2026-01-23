Vrachtwagenchauffeur (59) overleden na botsing met kraan

Een 59-jarige man uit Vught is vrijdagmiddag overleden, nadat hij met zijn vrachtwagen op een graafmachine is gebotst. Dat gebeurde op de Molenveldweg in Bruchem, net over de provinciegrens bij Zaltbommel. Twee kraanmachinisten raakten gewond.

"Het gaat om een ongeluk tussen een vrachtwagen en een kraan", zegt de politie. "De bestuurder van de vrachtwagen is daarbij overleden. Twee kraanmachinisten zijn gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. We doen verder onderzoek."

Er kwamen vier ambulances en een traumahelikopter af, op het ongeluk. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht.