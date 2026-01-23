Groot onderzoek naar nepagenten, man opgepakt die minderjarigen ronselde

Een 22-jarige man uit Woensdrecht is opgepakt, omdat hij ervan verdacht wordt dat hij minderjarigen aanstuurde om als nepagent te werken. Hij is voorgeleid bij de rechtbank en blijft nog twee weken vastzitten. In zijn huis werden allerlei sieraden gevonden.

"Het vermoeden is dat hij door het hele land slachtoffers heeft gemaakt", laat de politie weten. De man werd opgespoord door vier rechercheteams en een cyberteam van de Dienst Regionale Recherche. In zijn huis in Woensdrecht werden verschillende sieraden gevonden. "We hebben het vermoeden dat die via oplichting verkregen zijn."

De politie is op zoek naar de eigenaren van de sieraden.

Zo gaan nepagenten te werk

De politie waarschuwt al jaren voor criminelen die zich voordien als agent. "De nepagenten bellen u vaak eerst op of ze sturen een brief uit naam van de politie. Ze kunnen dan bijvoorbeeld verwijzen naar (gewapende) inbraken in uw buurt en geven aan dat u daar ook het slachtoffer van lijkt te worden", laat de politie weten.

Vervolgens komt er iemand langs. "Ze bieden aan om uw waardevolle eigendommen daarom snel bij u thuis op te halen en zogenaamd veilig te bewaren. Soms geven ze daarbij een code door, die de persoon aan de deur aan u zal doorgeven. Dit doen de oplichters om vertrouwen te wekken."