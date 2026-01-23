Advertentie
Man (22) ronselde minderjarigen om als nepagent te werken
Vandaag om 16:34 • Aangepast vandaag om 16:57
Een 22-jarige man uit Woensdrecht is aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt dat hij minderjarigen aanstuurde om als nepagent te werken. Hij is voorgeleid bij de rechtbank en blijft nog twee weken vastzitten. In zijn huis werden allerlei sieraden gevonden.
De man werd opgespoord door vier rechercheteams en een cyberteam van de Dienst Regionale Recherche. In zijn huis in Woensdrecht werden verschillende sieraden gevonden. "We hebben het vermoeden dat die via oplichting verkregen zijn."
De politie is op zoek naar de eigenaren van de sieraden.
Advertentie
Advertentie