Criminelen gebruiken homo-datingapp voor berovingen, al zes slachtoffers

De politie in Den Bosch waarschuwt vrijdag voor mensen die met slechte intenties actief zijn op de homo-datingapp Grindr. De politie heeft op dat moment zes meldingen binnengekregen van gewelddadige diefstallen tijdens een 'afspraakje'. Er is niemand ernstig gewond geraakt.

Slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld nadat ze hadden afgesproken voor een date. Op de afgesproken plek werden ze door meerdere mensen aangevallen en moesten onder dreiging hun spullen afstaan.

"De daders schuwen geweld niet. Zo is er onder andere geslagen", zegt de politie. Het onderzoek naar de daders is in volle gang.