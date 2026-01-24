Brand in huis Sprang-Capelle, bewoners zichtbaar geschrokken

In een huis aan de Heistraat in Sprang-Capelle brak rond vier uur vrijdagnacht brand uit. Het vuur woedde in het dak.

De bewoners hadden in de woonkamer de houtkachel aangezet. Tijdens een verbouwing was echter de schoorsteen van het dak verwijderd. Daardoor had het rookkanaal geen afvoer meer naar buiten. Hierdoor sloeg de rook en de hitte terug het dak in, waarna de dakplaten en de zolderbalklaag vlam vatten.

De brandweer was snel aanwezig en schaalde direct op. De brand is van binnenuit bestreden, maar de brandweer kon niet voorkomen dat er flinke schade ontstond. Om alle brandhaarden te bereiken moest een groot deel van de dakplaten worden verwijderd en is er dakbeschot weggezaagd. Hiervoor werd onder meer een hoogwerker ingezet.

De bewoners, zo'n zes mensen, konden het huis op tijd verlaten en raakten niet gewond. Wel waren ze zichtbaar geschrokken.

Na ongeveer een uur had de brandweer het vuur onder controle en werd begonnen met nablus- en opruimwerkzaamheden.