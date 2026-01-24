Man probeert deur slijterij aan diggelen te slaan met bowlingbal

Agenten van de politie Roosendaal hebben vrijdagnacht een man aangehouden die met een bowlingbal probeerde de deur van een slijterij aan diggelen te slaan.

Toen de man de agenten zag, probeerde hij snel over een bouwhek te klimmen. Maar een agent was lang genoeg: hij kon de man aan de bovenkant van het bouwhek bij zijn arm vasthouden.

Nadat de man op aanwijzing van de agenten het hek terug kwam, werd hij aangehouden. Hij kon geen identiteitsbewijs laten zien.

Deur blijkt sterker dan bowlingbal

Ook had de man inbrekersspullen bij zich. Hij kreeg uiteindelijk drie bekeuringen: voor het niet tonen van een identiteitsbewijs, het bij zich hebben van inbrekersspullen en het betreden van een verboden terrein.

De deur van de slijterij bleek overigens sterker dan de bowlingbal. Het bonken met de bal op de deur leverde geen schade op.