Doorgaan Bredase festivals bedreigd door reparatie verzakte kademuur

De geplande reparatie van de kademuur aan de Nieuwe Prinsenkade zorgt voor grote zorgen bij organisatoren van drie Bredase festivals. Door verzakkingsgevaar start de gemeente in mei met herstelwerkzaamheden, precies in de periode waarin Breda Jazz, Spinola Live en het Spanjaardsgat Orkest Festival plaatsvinden. Alle drie krijgen ze te maken met de gevolgen, maar voor Spinola Live en het Spanjaardsgat Orkest Festival dreigt het zelfs einde verhaal te zijn.

Wie via de Nieuwe Prinsenkade de Bredase binnenstad binnenkomt tijdens Breda Jazz, wordt direct gegrepen door de vrolijke muziek en gezellige sfeer. Al jaren ligt hier een groot drijvend podium, pal voor de historische waterpoort van het Kasteel van Breda. Ook tijdens de evenementen Spinola Live en het Spanjaardsgat Orkest Festival bruist dit deel van de stad als geen ander. Dat vertrouwde beeld dreigt dit jaar te verdwijnen. Ter hoogte van de taxistandplaats staan al meer dan twee jaar hekken langs de kademuur vanwege verzakkingsgevaar. De fundering van de oude kade moet worden hersteld om instorting te voorkomen. Die noodzakelijke werkzaamheden beginnen in mei, maar maken het onmogelijk om het gebruikelijke, grote ponton in het Spanjaardsgat te plaatsen.

Ongewenste situaties

Hooguit is een kleiner ponton mogelijk, maar dat heeft flinke gevolgen. Voor Breda Jazz betekent dat minder ruimte voor publiek, wat gevolgen heeft voor de drukte en veiligheid. Het ponton fungeert namelijk ook als overloop wanneer het rond de Hoge Brug op piekmomenten extreem druk is. Breda Jazz trekt jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers en zonder het grote ponton moeten die bezoekers ergens anders blijven, wat tot ongewenste situaties kan leiden.

Het hekwerk bij het Spanjaardsgat in Breda.